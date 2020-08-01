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طريقة عمل كريم مرطب للجسم

طريقة عمل كريم مرطب للجسم يمكن صنع مرطبات الجسم في المنزل بشكل احترافي باستخدام نفس المكونات والتقنيات التي يستخدمها مصنعو اللوشن التجاري المكونات الأساسية للمستحضرات والملمس والرائحة كلها عوامل يمكن استخدامها لتحديد جودة المستحضر تصنع مستحضرات الجسم المحترفة من مكونات عالية الجودة ذات قوام خفيف وسلس وليست سميكة جدًا أو رفيعة جدًا ولطيفة وسهلة التطبيق على البشرة.

يمكنك صنع غسول الجسم الخاص بك بجودة احترافية باستخدام المكونات والتقنية الصحيحة وطريقة عمل كريم مرطب للجسم هو من أسهل الاشياء وأكثرها نتيجة علي الجسم.

طريقة عمل كريم مرطب للجسم

طريقة عمل كريم مرطب للجسم هو من الاشياء الممتعة يمكنك إكماله في أقل من ساعة المكونات سهلة في الحصول على يديك هذه الوصفات لطيفة وخالية من العطور مما يجعلها آمنة للاستخدام على البشرة الحساسة ولكن يمكنك بسهولة دمج رائحة خفية باستخدام الزيوت العطرية المفضلة لديك.

إذا كنت تصنع دفعات كبيرة من المستحضرات ففكر في إضافة ميكا أو أكاسيد أو مقتطفات متخصصة آمنة للبشرة لجعل المرطب ملونًا وفريدًا ونظراً لأن المنتجات الخارجية الشائعة قد تكون ضارة علي الجلد وتسبب له الكثير من المشاكل وللحافظ عليه يجب معرفة المكونات التي تدخل في الكريم المرطب.

طريقة عمل كريم مرطب للجسم بزبدة اللوز

هذا المرطب للبشرة الجافة وهو كريم رائع لعلاج الجسم وهو رائع لعلاج علامات التمدد بمزيجها من زبدة الكاكاو وكميات كبيرة من الأحماض الدهنية لتغذية البشرة وتحسين مرونتها إلى جانب تنعيم البشرة وحماية فيتامين E وزيت اللوز المغذي والمهدئ بعمق يمكن للبشرة أن تحافظ على رطوبة قيمة لتبدو وتشعر بصحة جيدة ليونة.

مكونات:

125 جرام زبدة الكاكاو

1 ملعقة صغيرة زيت لوز

1 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ حوالي 3 كبسولات

زجاجة بغطاء

طريقة التحضير

ضع جميع المكونات في وعاء زجاجي وقم بتسخينها برفق على قدر من الماء الساخن.

امزج ببطء وبشكل كامل حتى يتم دمج جميع المكونات.

اتركي الكريم ليبرد تمامًا قبل تخزينه في وعاء زجاجي بغطاء لإغلاقه.

طريقة عمل كريم مرطب للجسم باللوز والورد

هذا المرطب للبشرة الجافة جداوهو علاج مكثف للبشرة غني ومغذي للبشرة الأكثر جفافاً يحتوي على زيت الورد الغني بالأوميجا للمساعدة في إصلاح وتجديد خلايا الجلد وفيتامين E لحماية زيت اللوز الناعم والحلو وهو مضاد طبيعي للالتهابات لتهدئة البشرة ومساعدتها على الاحتفاظ بالرطوبة القيمة.

مكونات :

15 جرام حبيبات شمع العسل

30 مل زيت اللوز الحلو

30 مل زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة زيت ثمر الورد

1 كبسولة فيتامين E

8 قطرات من زيت اللافندر

مرطبان زجاجي مع غطاء

خلاط يدوي

طريقة التحضير:

ضع الكريات واللوز الحلو وجوز الهند وزيت الورد في طبق زجاجي افتح الكسر وأضف محتويات كبسولة فيتامين هـ.

نذوب فوق قدر من الماء الساخن ثم نضيف زيت اللافندر.

أخرجه من النار واستخدم الخلاط اليدوي لخلطه جيداً.

استمر في مزج الخليط أثناء تبريده حتى يصبح سميكًا إلى قوام خفيف وكريمي.

عندما تبرد تمامًا ملعقة في وعاء زجاجي وختم.

استخدمه في أي مكان على الجسم لتنعيم البقع الجافة والجفاف.

طريقة عمل كريم مرطب للجسم بجوز الهند واللافندر

هذا المرطب للبشرة الحساسة والمعرضة للإكزيما يغذي جميع البشرة حتى الأنواع الحساسة ،مع كريم الجسم فائق الترطيب هذا يعيد زيت اللافندر تنشيط البشرة بخصائص مطهرة طبيعية للمساعدة في شفاء أي بقع مؤلمة وفي الوقت نفسه زيت جوز الهند غني بالثلاثيريدات وفيتامين E المضاد للأكسدة يرطب بعمق ويرطب يحمي البشرة.

مكونات :

250 مل زيت جوز الهند

6 قطرات من زيت اللافندر

مرطبان زجاجي مع غطاء

خفاقة يدوية

طريقة التحضير:

قم بإذابة زيت جوز الهند في وعاء زجاجي على قدر من الماء الساخن.

أضف قطرات زيت اللافندر واخلط جيدًا.

ترفع من على النار وتترك لتبرد وتصلب حتى تصلب.

باستخدام الخفاقة اليدوية اخفقي الخليط حتى يصبح خفيفًا وكريميًا ضعي ملعقة في المرطمان وختمه.

استخدمه بعد الاستحمام في الصباح وفي وقت النوم يساعد اللافندر أيضًا على النوم المريح.

طريقة عمل كريم مرطب للجسم بجل الصبار

هذا مرطب مثالي مضاد للالتهابات وموازن للجسم لتبريد وتهدئة البشرة المعرضة لحب الشباب جل الصبار يبرد ومصدر جيد للفيتامينات المحبة للبشرة C و E ومضادات الأكسدة والمعادن والأحماض الأمينية وعندما يجف فإنه يشكل طبقة واقية لتثبيت الرطوبة سيعطي زيت اللافندر والجلد الالتهابي والشفائي هدوءًا وراحة

مكونات :

200 مل جل الصبار

100 مل زيت جوز الهند

10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

مرطبان زجاجي مع غطاء

خلاط يدوي

طريقة التحضير :

ضع جل الصبار وزيت جوز الهند في وعاء زجاجي واخلطهما باستخدام الخلاط اليدوي.

نضيف زيت اللافندر ونخلط جيداً ثم نسكب في البرطمان الزجاجي ونغلقه.

يُحفظ في الثلاجة لتبريد إضافي ، وتأثير مهدئ.

طريقة عمل كريم مرطب للجسم بحمض ألفا ليبويك

حمض ألفا ليبويك (ALA) هو أحد مضادات الأكسدة التي توصف بأنها منشط للبشرة وعلاج مضاد للتجاعيد ومزخرف تتوفر الكريمات والمستحضرات الجلدية التي تحتوي على حمض ألفا ليبويك الآن في معظم متاجر الأطعمة الصحية ومحلات العناية بالبشرة وغالبًا بأسعار مرتفعة جدًا لحسن الحظ يمكنك شراء المكونات الخام وجعل نفسك عدة شهور تستحق قم بشراء مسحوق حمض ألفا ليبويك وزيت الترطيب المفضل لديك بكميات كبيرة وستتمكن من صنع المستحضر الخاص بك في بضع خطوات سهلة.

املأ القدر الصغير بالماء لصنع حمام مائي والذي سيتم استخدامه لإذابة المكونات الخام ضعي القدر على الموقد على نار متوسطة حتى يغلي.

امزج نصف كوب من الشمع و 1/2 كوب من الزيت في كوب قياس واحد واسكب المكونات في الماء المغلي.

املأ القدر متوسط ​​الحجم بالماء وضعه على الموقد حتى يغلي املأ 2 كوب قياس في منتصف الطريق بالماء المغلي.

اسكب الشمع والزيت المذاب في الماء الساخن وقلب حتى يصبح الحليب متماسكًا ومتجانسًا.

قلّب 2 ملعقة صغيرة من حمض ألفا ليبويك واخلط جيدًا افعل ذلك بينما لا يزال المستحضر ساخناً وله قوام يشبه الحليب.

دع غسول حمض ألفا ليبويك يبرد قليلاً ثم صبه في زجاجات المستحضر استخدم قمع إذا لزم الأمر.

أغلق زجاجة المستحضر ورجها بقوة لبضع دقائق السماح لتبرد إلى درجة حرارة الغرفة قم بتخزين غسول ALA في مكان بارد وجاف حتى تكون مستعدًا لاستخدامه.

من السهل أيضًا رائحة لوشن جلد حمض ألفا ليبويك بالزيوت الأساسية مثل الليمون أو اللافندر عن طريق إضافة 4 إلى 8 قطرات إلى خليط المستحضر قبل مرحلة التبريد والخلط النهائية خلط الزبدة ومنتجات الحليب معًا لعمل كريم مرطب للجسم تأتي الزبدة الأكثر ترطيبًا وغنية بالمرطبات من المكسرات مثل زبدة الشيا وزبدة الكاكاو.

عند اختيار منتج حليب للاستخدام اختر الحليب السائل أو المسحوق لست مضطرًا لاستخدام الحليب من الأبقار أو الأغنام أو الماعز جرب استخدام اللوز أو الأرز أو حليب جوز الهند يسمح شمع العسل للمستحضرات بتغطية البشرة وتحويل قوام المستحضر إلى زبدة للجسم.