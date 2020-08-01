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السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رئيس المجلس السياسي الاعلى في صنعاء يتهم الأمم المتحدة بالإنحياز للتحالف العربي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 01 أغسطس 2020 09:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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