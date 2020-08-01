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علاج حب الشباب

علاج حب الشباب عادة ما يكون الجمع بين العلاجات الطبيعية وأقراص المضادات الحيوية والعلاجات الموضعية هو خيار العلاج الأول لحب الشباب الشديد يمكن أن تكون العلاجات الهرمونية أو حبوب منع الحمل المركبة فعالة أيضًا لدى النساء اللواتي يعانين من حب الشباب لكن حبوب منع الحمل البروجستيرونية فقط أو غرسة منع الحمل يمكن أن تجعل حب الشباب أسوأ يمكن أن تستغرق العديد من هذه العلاجات من 2 إلى 3 أشهر قبل أن تبدأ في العمل من المهم التحلي بالصبر والاستمرار في العلاج الموصي به حتى لو لم يكن هناك تأثير فوري.

علاج حب الشباب

عادة ما تكون الآثار الجانبية خفيفة ويجب أن تمر بمجرد انتهاء العلاج يحتاج معظم الأشخاص إلى دورة علاج مدتها 6 أسابيع لإزالة معظم حب الشباب أو كلها قد يُنصح بمتابعة العلاج بشكل أقل تكرارًا لمنع عودة حب الشباب.

الكريمات الموضعية في علاج حب الشباب

البنزويل بيروكسايد في علاج حب الشباب : يعمل البنزويل بيروكسيد كمطهر لتقليل عدد البكتيريا على سطح الجلد كما أنه يساعد على تقليل عدد الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء وله تأثير مضاد للالتهابات يتوفر البنزويل بيروكسيد عادة ككريم أو جل يتم استخدامه مرة أو مرتين في اليوم يجب تطبيقه بعد 20 دقيقة من الغسيل على جميع أجزاء وجهك المصابة بحب الشباب يجب استخدامه باعتدال حيث يمكن أن يسبب تهيج الجلد الكثير.

كما أنه يجعل وجهك أكثر حساسية لضوء الشمس، لذا تجنب الكثير من أشعة الشمس ومصادر الأشعة فوق البنفسجية مثل كراسي الاستلقاء للتشمس أو ارتداء كريم الشمس البنزويل بيروكسيد يمكن أن يكون له تأثير التبييض لذلك تجنب الحصول عليه على شعرك أو ملابسك تشمل الآثار الجانبية الشائعة لمادة البنزويل بيروكسايد ما يلي:

البشرة الجافة والمتوترة

حرقان أو حكة أو لسعة

بعض الاحمرار وتقشير الجلد

الرتينوئيدات الموضعية في علاج حب الشباب : تعمل الرتينوئيدات الموضعية عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد التقشير مما يساعد على منع تراكمها داخل بصيلات الشعر والاد بلين وهي الرتينوئيدات الموضعية المستخدمة لعلاج حب الشباب وهي متوفرة في جل أو كريم وعادة ما يتم تطبيقها مرة واحدة في اليوم قبل الذهاب إلى الفراش.

يتم وضعه على جميع أجزاء وجهك المصابة بحب الشباب بعد 20 دقيقة من غسل وجهك من المهم تطبيق الرتينوئيدات الموضعية باعتدال وتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الرتينوئيدات الموضعية غير مناسبة للاستخدام أثناء الحمل، حيث أن هناك خطر من أنها قد تسبب تشوهات خلقية الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للريتينويدات الموضعية هي تهيج خفيف ولسعة في الجلد عادة ما تكون الدورة التدريبية لمدة 6 أسابيع مطلوبة ولكن قد يُنصح بالاستمرار في استخدام الدواء بشكل أقل تكرارًا بعد ذلك.

المضادات الحيوية الموضعية: تساعد المضادات الحيوية الموضعية على قتل البكتيريا الموجودة على الجلد والتي يمكن أن تصيب بصيلات الشعر المسدودة إنها متوفرة كمحلول أو جل يتم تطبيقه مرة أو مرتين في اليوم ينصح عادةً بدورة من 6 إلى 8 أسابيع بعد ذلك عادةً ما يتم إيقاف العلاج، حيث أن هناك خطرًا من أن تصبح البكتيريا على وجهك مقاومة للمضادات الحيوية هذا يمكن أن يجعل حب الشباب أسوأ ويسبب التهابات إضافية

الآثار الجانبية غير شائعة ولكن يمكن أن تشمل:

تهيج طفيف في الجلد

احمرار وحرق الجلد

تقشير الجلد

علاج حب الشباب بزيت شجرة الشاي

يتم استخراج زيت شجرة الشاي من أوراق الشجر من مواطن من أستراليا وهي معروفة بقدرتها على محاربة البكتيريا وتقليل التهاب الجلد على وجه التحديد يساعد زيت شجرة الشاي على مكافحة البكتيريا التي يمكن أن تسبب البثور وجدت إحدى الدراسات أن 5 ٪ من هلام زيت شجرة الشاي كان أكثر فعالية أربع مرات تقريبًا في الحد من آفات حب الشباب وحوالي ست مرات أكثر فعالية في تقليل شدة حب الشباب من الدواء الوهمي.

أثبت أن الهلام يحتوي على 5٪ من زيت شجرة الشاي فعاليته المتساوية في تقليل البثور كمحلول يحتوي على 5٪ من البنزويل بيروكسيد ، وهو دواء شائع لحب الشباب أدى علاج زيت شجرة الشاي أيضًا إلى تقليل الآثار السلبية بما في ذلك الجفاف والتهيج والحرق من المهم ملاحظة أن زيت شجرة الشاي قوي جدًا ويمكن أن يسبب احمرارًا وتهيجًا عند وضعه مباشرة على الجلد لهذا السبب يجب تخفيفه بزيت ناقل.

استخدام زيت شجرة الشاي في علاج حب الشباب

اخلط قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الحامل.

اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها مباشرة على البثور.

ضع مرطبًا إذا رغبت في ذلك.

كرر هذه العملية 1-2 مرات في اليوم حسب الحاجة.

علاج حب الشباب بالزيوت الأساسية

يمكن أن تساعد العديد من الزيوت الأساسية الأخرى ذات الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات على إزالة البثور بسرعة وجدت مراجعة علمية كبيرة أن الزيوت الأساسية للقرفة والورد والخزامى والقرنفل تقاوم البكتيريا المسببة لحب الشباب كما تبين أن إكليل الجبل وعشب الليمون يثبطان حب الشباب

قارنت إحدى الدراسات قدرات مكافحة حب الشباب لزيت القرنفل والريحان و 10٪ من بنزويل بيروكسيد وهمي تم العثور على زيوت القرنفل والريحان بنسبة 2 ٪ و 5 ٪ لتكون أكثر فعالية وأسرع في الحد من البثور من بنزويل بيروكسيد وجدت دراسة أخرى أن الهلام الذي يحتوي على حمض الأسيتيك والبرتقال والزيوت الأساسية للريحان أدى إلى زيادة بنسبة 75 ٪ في معدل الشفاء من الحبوب.

هذه الزيوت العطرية مركزة للغاية ويمكن أن تسبب تهيجًا إذا تم وضعها مباشرة على الجلد تأكد من تخفيف جميع الزيوت الأساسية بزيت ناقل وقم بإجراء رقعة اختبار قبل الاستخدام المنتظم وتوقف عن الاستخدام في حالة حدوث تهيج.

استخدام الزيوت العطرية في علاج حب الشباب

اخلط 10 قطرات من الزيت العطري مع أونصة واحدة من الزيت الحامل.

اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها مباشرة على البثور.

ضع مرطبًا إذا رغبت في ذلك.

كرر هذه العملية 1-2 مرات في اليوم حسب الحاجة.

علاج حب الشباب بالشاي الأخضر

يشرب الكثير من الناس الشاي الأخضر لفوائده الصحية ولكن يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا عند وضعه مباشرة على الجلد يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الفلافونويد والتانينات والمعروف أنها تساعد في مكافحة الالتهابات والبكتيريا التي قد تسبب البثور كما أنها عالية في المواد المضاد للأكسدة والذي ثبت أنه يحارب الالتهاب ويقلل من إنتاج الزهم ويمنع نمو حب الشباب في الأشخاص المعرضين لحب الشباب

أظهرت دراسات متعددة أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يعانون من إنتاج الزهم والبثور أقل بكثير عند تطبيق مستخلص الشاي الأخضر بنسبة 2-3 ٪ على بشرتهم هناك عدد قليل من منتجات العناية بالبشرة في السوق التي تحتوي على الشاي الأخضر ولكنها بسيطة للغاية وفعالة من حيث التكلفة لصنع المزيج الخاص بك في المنزل.

استخدام الشاي الأخضر في علاج حب الشباب