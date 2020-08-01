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"الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار رعدية على نجران.. و"المدني" يتفاعل

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"الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار رعدية على نجران.. و"المدني" يتفاعل "الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار رعدية على نجران.. و"المدني" يتفاعل
دعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.رياح نجران الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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