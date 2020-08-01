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طقس ثاني أيام العيد.. أمطار بـ6 مناطق وسحب ورياح بتبوك والرياض

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طقس ثاني أيام العيد.. أمطار بـ6 مناطق وسحب ورياح بتبوك والرياض طقس ثاني أيام العيد.. أمطار بـ6 مناطق وسحب ورياح بتبوك والرياض
الأرصاد: ارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر من متوسط إلى مائج

طقس ثاني أيام العيد.. أمطار بـ6 مناطق وسحب ورياح بتبوك والرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ومرتفعات المدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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