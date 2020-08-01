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انقاص الوزن بدون رجيم

انقاص بدون بدون رجيم قد يكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي تقليدي وخطة للتمارين الرياضية ومع ذلك هناك العديد من النصائح المؤكدة التي يمكن أن تساعدك على تناول سعرات حرارية أقل بسهولة هذه طرق فعالة لتقليل وزنك وكذلك لمنع زيادة الوزن في المستقبل فيما يلي إليك بعض الطرق لفقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة جميعهم يعتمدون على العلم

بالتأكيد يمكنك انقاص الوزن بسرعة هناك الكثير من الحميات الغذائية التي تعمل على التخلص من الوزن بسرعة مما يجعلك تشعر بالجوع والحرمان ولكن ما فائدة فقدان الوزن فقط لاستعادته للحفاظ على الوزن الزائد بشكل دائم من الأفضل فقدان الوزن ببطء ويقول العديد من الخبراء أنه يمكنك القيام بذلك دون اتباع نظام غذائي بدلاً من ذلك المفتاح هو إجراء تعديلات بسيطة على نمط حياتك.

انقاص الوزن بدون رجيم

رطل واحد من الدهون يساوي 3500 سعرة حرارية من خلال حلق 500 سعر حراري يوميًا من خلال التعديلات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية يمكنك أن تفقد حوالي رطل واحد في الأسبوع إذا كنت بحاجة فقط للحفاظ على وزنك الحالي فإن حلاقة 100 سعرة حرارية في اليوم تكفي لتجنب زيادة الوزن من 1 إلى 2 كجم التي يكسبها معظم البالغين كل عام اتبع واحدة أو أكثر من هذه الاستراتيجيات البسيطة غير المؤلمة للمساعدة في إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي.

انقاص الوزن بدون رجيم بتناول الافطار

تناول وجبة الإفطار كل يوم عادة واحدة شائعة لكثير من الناس الذين فقدوا الوزن وأبقاها هي تناول وجبة الإفطار كل يوم يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار طريقة رائعة لخفض السعرات الحرارية لكنهم عادةً ما ينتهي بهم الأمر إلى تناول المزيد من الطعام طوال اليوم.

تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من متناولي الفطور وأداء أفضل سواء في المدرسة أو في غرفة الاجتماعات جرب وعاء من الحبوب الكاملة المغطاة بالفاكهة ومنتجات الألبان قليلة الدسم من أجل بداية سريعة ومغذية ليومك.

انقاص الوزن بدون رجيم بخفض السعرات الحرارية

اختر السعرات الحرارية السائلة بحكمة تتراكم المشروبات المحلاة على السعرات الحرارية لكن لا تقلل من الجوع مثل الأطعمة الصلبة أشبع عطشك بالماء أو الماء الفوار بالحمضيات أو الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم أو أجزاء صغيرة من عصير الفاكهة بنسبة 100٪.

جرب كوبًا من عصير الخضروات المغذي والمنخفض السعرات الحرارية لإبقائك في حالة الجوع بين الوجبات كن حذرًا من السعرات الحرارية للكحول والتي تتراكم بسرعة إذا كنت تميل إلى شرب كوب أو اثنين من النبيذ أو كوكتيل في معظم الأيام فإن الحد من الكحول في عطلات نهاية الأسبوع يمكن أن يكون موفرًا كبيرًا للسعرات الحرارية.

انقاص الوزن بدون رجيم بتناول الالياف

تناول المزيد من المنتجات إن تناول الكثير من الفواكه والخضروات ذات السعرات الحرارية المنخفضة يزدحم الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية انقلي اللحم بعيدًا عن منتصف الطبق ووزعي الخضار أو حاول بدء الغداء أو العشاء مع سلطة الخضار أو وعاء من الحساء المرق.

تشير الإرشادات الغذائية الصادرة عن الحكومة الأمريكية إلى أن البالغين يحصلون على 7-13 كوبًا من المنتجات يوميًا تقول وارد إن الأمر ليس صعبًا حقًا جهز مطبخك بالكثير من الفواكه والخضروات وفي كل وجبة ووجبة خفيفة قم بتناول بعض الحصص كما تقول سيتم إثراء نظامك الغذائي بالفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية والألياف وإذا كنت تملأ منتجات مغذية للغاية فلن تصل إلى برطمان البسكويت.

انقاص الوزن بدون رجيم بتناول الحبوب

اذهب للحبوب عن طريق استبدال الحبوب الكاملة بالحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والكعك والبسكويت والمعجنات فأنت تضيف الألياف التي تشتد الحاجة إليها وستمتلئ بشكل أسرع لذا من المرجح أن تتناول جزءًا معقولاً اختر الخبز والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني ورقائق النخالة والفشار والبسكويت الكامل.

انقاص الوزن بدون رجيم بتحكم في البيئة

تحكم في بيئاتك استراتيجية أخرى بسيطة للمساعدة في خفض السعرات الحرارية هي التحكم في بيئتك - كل شيء من تخزين مطبخك بالكثير من الخيارات الصحية إلى اختيار المطاعم المناسبة وهذا يعني تجنب الإغراء بالابتعاد عن المطاعم التي يمكنك تناولها وعندما يتعلق الأمر بالحفلات تناول وجبة خفيفة صحية من قبل حتى لا تجوع وكن انتقائيًا عندما تملأ طبقك في البوفيه يقترح ورد قبل العودة لمزيد من الطعام انتظر 15 دقيقة على الأقل وتناول كوبًا كبيرًا من الماء.

انقاص الوزن بدون رجيم بتقليل الطعام

جزاء تقليم إذا لم تفعل شيئًا آخر سوى تقليل حصصك بنسبة 10٪ -20٪ ، فستفقد الوزن. معظم الأجزاء المقدمة في المطاعم والمنزل أكبر مما تحتاجه اسحب أكواب القياس للحصول على مقبض على أحجام حصصك المعتادة واعمل على التقليل منها احصل على تحكم فوري في الجزء باستخدام أوعية وأطباق وأكواب صغيرة لن تشعر بالحرمان لأن الطعام سيبدو وفيرًا في أطباق الأطباق اللذيذة.

أضف المزيد من الخطوات احصل على عداد الخطى وأضف تدريجياً المزيد من الخطوات حتى تصل إلى 10000 في اليوم على مدار اليوم افعل كل ما بوسعك لتكون أكثر نشاطًا بوتيرة أثناء التحدث على الهاتف وأخرج الكلب في نزهة إضافية وقم بالمسيرة في مكانها أثناء الإعلانات التلفزيونية يعمل وجود عداد الخطى كمحفز دائم وتذكير.

انقاص الوزن بدون رجيم بتناول البروتين

تناول البروتين في كل وجبة ووجبة خفيفة ستساعد إضافة مصدر بروتين قليل الدهون أو قليل الدسم في كل وجبة ووجبة خفيفة في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول حتى تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام جرّب الزبادي قليل الدسم أو جزء صغير من المكسرات أو زبدة الفول السوداني أو البيض أو الفول أو اللحوم الخالية من الدهون يوصي الخبراء أيضًا بتناول وجبات صغيرة ومتكررة ووجبات خفيفة كل 3-4 ساعات للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة وتجنب الإفراط في تناوله

انقاص الوزن بدون رجيم بتناول البدائل

كلما أمكن استخدم إصدارات قليلة الدسم من صلصة السلطة والمايونيز ومنتجات الألبان ومنتجات أخرى يقول ماغي يمكنك تقليل السعرات الحرارية دون عناء إذا كنت تستخدم منتجات قليلة الدسم وأخف وزناً وإذا تم خلط المنتج مع مكونات أخرى فلن يلاحظ أحد ذلك على الإطلاق بدائل أكثر ذكاء استخدم الصلصة أو الحمص كغمس.

نشر السندويشات بالخردل بدلاً من المايونيز تناول البطاطا الحلوة المحمصة بدلاً من البطاطس البيضاء المحملة استخدم الحليب الخالي من الدسم بدلاً من الكريم في قهوتك ضع الجبن على السندويشات واستخدم صلصة الخل الصغيرة على السلطة الخاصة بك بدلاً من تراكمها على الصلصة الكريمية.

التحكم في أغلاق المطبخ

أغلق المطبخ في الليل حدد وقتًا تتوقف فيه عن تناول الطعام حتى لا تستسلم للوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أو الوجبات الخفيفة الطائشة أثناء مشاهدة التلفزيون تناول كوبًا من الشاي أو مص قطعة من الحلوى الصلبة أو استمتع بوعاء صغير من الآيس كريم الخفيف أو الزبادي المجمد إذا كنت تريد شيئًا حلوًا بعد العشاء ولكن بعد ذلك نظف أسنانك حتى تقل احتمالية تناولك أو شرب أي شيء آخر.