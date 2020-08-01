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علاج قشف الشفايف

علاج قشف الشفايف هو التهاب الشفة الناجم عن التعرض لأشعة الشمس على المدى الطويل عادة ما تظهر على شكل شفاه متشققة جدًا ثم قد تتحول إلى لون أبيض أو متقشر قد يكون AC غير مؤلم ولكن يمكن أن يؤدي إلى سرطان الخلايا الحرشفية إذا ترك دون علاج سرطان الخلايا الحرشفية هو نوع من سرطان الجلد لذلك يجب عليك علاج قشف الشفايف من خلال زيارة الطبيب إذا لاحظت هذا النوع من التصحيح على شفتك.

غالبًا ما يظهر AC في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا وهو أكثر شيوعًا لدى الرجال من النساء من المرجح أن يصاب الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الشمس بتكييف هواء لذلك إذا كنت غالبًا في الخارج فيجب عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك مثل ارتداء مرطب شفاه مع عامل حماية من الشمس.

علاج قشف الشفايف

الأعراض الأولى للتيار المتردد عادة ما تكون جافة ومتشققة يمكنك بعد ذلك تطوير بقعة حمراء أو منتفخة أو بيضاء على شفتك سيكون هذا دائمًا على الشفة السفلية في AC الأكثر تقدمًا قد تبدو البقع متقشرة وتشعر وكأنها ورق صنفرة قد تلاحظ أيضًا أن الخط بين شفتك السفلى وجلدك يصبح أقل وضوحًا غالبًا ما تكون هذه البقع المتغيرة أو المتقشرة من الجلد غير مؤلمة.

خطر عدم علاج قشف الشفايف

الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الخارج، مثل المسطحات الخضراء، والصيادين، أو الرياضيين المحترفين في الهواء الطلق، هم أكثر عرضة لتطوير AC من المرجح أيضًا أن يكون الأشخاص الذين يعانون من درجات لون البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بالتيار المتردد وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناخات المشمسة إذا كنت تحترق أو تنمش بسهولة في الشمس أو لديك تاريخ من الإصابة بسرطان الجلد فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل غالبًا ما يؤثر AC على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ويظهر بشكل أكثر شيوعًا عند الرجال.

يمكن لبعض الحالات الطبية أن تزيد من احتمالية إصابتك بالتيار المتردد الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة لديهم خطر أعلى للإصابة بالتيار المتردد كما أنهم معرضون أيضًا لخطر متزايد للتيار المتردد المؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد المهق يمكن أن يزيد أيضا من خطر AC.

تشخيص علاج قشف الشفايف

في المراحل المبكرة قد تبدو AC وتبدو وكأنها شفاه مشقوقة للغاية إذا لاحظت شيئًا على شفتيك يبدو متقشرًا أو يبدو كحروق أو يتحول إلى اللون الأبيض يجب أن ترى الطبيب إذا لم يكن لديك طبيب أمراض جلدية يمكن أن يحيلك طبيب الرعاية الأولية إلى طبيب إذا لزم الأمر.

عادة ما يكون طبيب الأمراض الجلدية قادرًا على تشخيص التيار المتردد بمجرد النظر إليه جنبًا إلى جنب مع التاريخ الطبي إذا كانوا يريدون تأكيد التشخيص فقد يقومون بإجراء خزعة من الجلد يتضمن ذلك أخذ قطعة صغيرة من الأنسجة من الجزء المصاب من شفتك لتحليلها في المختبر.

علاج قشف الشفايف بالمرطب

بعض مسكنات الشفاه أفضل من غيرها تحتوي العديد من مرطبات الشفاه على المنثول أو نكهة أخرى للنعناع يمكن أن يوفر ذلك إحساسًا بالبرودة لكن النعناع يجف جدًا ويمكن أن يترك الشفاه متشققة أكثر من ذي قبل

تشمل مكونات التجفيف الشائعة في بلسم الشفاه ما يلي:

المنثول

كافور

الفينول

تجنبي منتجات الشفاه المعطرة والمنكهة لأن هذه المكونات يمكن أن تجفف الشفاه أيضًا ابحث عن بلسم الشفاه الذي يحتوي على مكونات مهدئة ومرطبة مثل:

البترول.

اللانولين.

شمع العسل.

سيراميد.

علاج قشف الشفايف بالعلاجات الطبيعية

جرب العلاجات الطبيعية للشفة

هناك العديد من العلاجات الطبيعية الفعالة للشفاه المتشققة قد يكون لدى الشخص البعض في مطبخهم لتهدئة وترطيب الشفاه المتشققة قم بتطبيق ما يلي مباشرة على الشفاه:

الصبار: يتكون هذا الهلام داخل أوراق نبات الصبار يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تهدئ وترطب الجلد التالف.

زيت جوز الهند: مصنوع من لحم جوز الهند ويقاوم الالتهاب وهو من المرطبات مما يعني أنه يمكن أن يهدئ ويلين البشرة.

العسل: إنه مرطب للغاية مما يجعله علاجًا جيدًا للشفاه الجافة يحتوي العسل أيضًا على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا مما يساعد على منع العدوى من التطور في الشفاه شديدة الجفاف أو المتشققة.

الخيار: يمكن أن يرطب الشفاه بلطف وقد يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تحسن مظهر الشفاه.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة والمعادن ويحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مادة البوليفينول التي تقلل الالتهاب انقع كيسًا من الشاي الأخضر في الماء الدافئ وافركه برفق على الشفاه لتنعيم وإزالة الجلد الجاف الزائد هذه التقنية أكثر لطفًا من التقشير التقليدي.

تحتوي كل من الألوة فيرا وزيت جوز الهند والعسل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في منع العدوى أثناء ترطيب وتلطيف الجلد على الشفاه.

علاج قشف الشفايف بتجنب التدخين

يمكن أن يتسبب دخان التبغ في تهيج البشرة الحساسة حول الشفتين مما يجعلها تجف وتصبح أكثر عرضة للتشقق يمكن أن يسبب التدخين أيضًا مشاكل أخرى في الفم مثل تقرحات الفم وآلام اللثة قد يلاحظ الناس أن الشفاه المتشققة تزول بعد وقت قصير من التوقف عن التدخين حيث يبدأ الجلد في الشفاء.

يلاحظ الناس في كثير من الأحيان مدى لمسهم أو لعبهم بشفاههم فهم يميلون إلى لعق ومضغ وحتى سحب شفتيهم دون التفكير في ذلك.

منع تقشف الشفايف

في حين أنه قد يكون من الصعب مقاومة تقشير الجلد الجاف والقشاري من الشفاه فإن الناس معرضون لخطر إزالة الجلد الصحي في هذه العملية هذا يمكن أن يطيل أوقات الشفاء وحتى يسبب النزيف.

يمكن للشخص منع تشقق الشفاه عن طريق:

باستخدام المنتجات التي تحتوي على واقي من الشمس

تجنب منتجات الشفاه المعطرة أو المنكهة

تجنب منتجات الشفاه التي تحتوي على مسببات الحساسية المعروفة

التقشير بانتظام

البقاء رطبًا

الاقلاع عن التدخين

أسباب تشقق الشفاه