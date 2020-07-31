أخبار عاجلة

السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 -
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض -
"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية -
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج -
"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي

Print
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي
هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك وشفاء خادم الحرمين

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ومغادرته المستشفى.

وعبَّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386

السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386

انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض

انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض

"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية

حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج

حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج

شبكة عيون الإخبارية