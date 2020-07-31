إحياء الذكرى السنوية الثانية لـ"إبيفانيوس".. والبابا تواضروس: "حياته رسالة رهبانية"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أحيا دير الأنبا مقار، قداس الذكرى السنوية الثانية لوفاة مثلث الرحمات الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير الراحل بعد مقتله في القضية التي أدين فيها الراهبان إشعياء المقاري "وائل سعد"، وفلتاؤوس المقاري، بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي ببيت الخلوة داخل دير الأنبا مقار بوادي النطرون، شارك في القداس عدد من الآباء الرهبان وأسرة الأب الأسقف.

وأرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تعزية لأسرة الراحل الأنبا إبيفانيوس في التذكار السنوي الثاني لحادث مقتله قرأه الراهب سرجيوس أحد رهبان دير الأنبا مقار أثناء العظة الخاصة بقداس التذكار، وجاء في نص الرسالة: "الأبناء الأحباء إني أشترك معكم روحيا في تذكار مثلث الرحمات نيافة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار.. لقد كان الأسقف الأنبا إبيفانيوس المنير منيرا وحياته هي رسالة رهبانية في الجيل المعاصر".

وأضاف البابا في رسالته: "لقد أراد الله أن يثبت أن الكنيسة لاتزال تنجب قديسين فأرانا هذا القديس وحياته، لقد كان نقيا في خدمته منيرا في تعاليمه، وكنت أعرفه قبل رسامته وخلال رئاسته للدير ظهرت مواهب الله عليه مما جعله صورة مبهرة للرهبنة وكان حضوره داخل مصر وخارجها هو حضور النور لقد فارقنا جسديا ولكن لم يفارقنا روحيا.. حقا ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد، ها هو صديق بار ذكراه تدوم بين إخوته وأحبائه.. محبتي وتعزيتي لكم جميعاً".