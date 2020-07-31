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153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا
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الاثنين 03 أغسطس 2020 02:39 مساءً
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:32 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
إطفاء حرائق كاليفورنيا بالطائرات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 31 يوليو 2020 05:27 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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