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153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
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فابريغاس يكشف لـCNN كيف يقضي وقته وسط كورونا ورأيه بشأن جورج فلويد

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