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"الحج" تهيئ مواقع للحلاقة في مشعر منى

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"الحج" تهيئ مواقع للحلاقة في مشعر منى "الحج" تهيئ مواقع للحلاقة في مشعر منى
مع تطبيق التدابير والاحترازات الوقائية

هيأت وزارة الحج والعمرة العديد من المواقع للحلاقة في مشعر منى، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء شعيرة الحلق أو التقصير وفق البروتوكولات الصحية المتبعة.

وتتابع الوزارة بشكل مستمر جاهزية مواقع الحلاقة، وتشرف على تطبيق التدابير والاحترازات الوقائية كافة خلال تنفيذ الشعيرة.

وأجرت الفحوصات الطبية اللازمة للعاملين في مهنة الحلاقة والتأكد من سلامة المواد والأدوات المستخدمة في الحلاقة، واستيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة لأداء المهمة على الوجه الأكمل.

حج 1441 هـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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