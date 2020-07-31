أمانة حائل تطلق الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

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لضمان تطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

أطلقت أمانة منطقة حائل خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي في مسالخ مدينة حائل "المسلخ الجنوبي والمسلخ الشمالي ومسلخ الودي".

وجاءت الخدمة بتوجيه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم ابو راس، وذلك لضمان تطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا..

واشتمل نموذج التسجيل في الخدمة على المعلومات الشخصية للمستفيد واختيار المستفيد الوقت المناسب للذبح واختيار عدد الأضاحي ثم اختيار المسلخ.

ويتلقى المستفيد رسالة نصية مفادها" تم إرسال الطلب بنجاح وسوف يتم إرسال رسالة على جوالك للتأكيد على موعدك أو تحديد موعد آخر" فيما يقوم البرنامج بفلترة الموعد المحدد وعند إمكانية الذبح في المسلخ المحدد تصل رسالة نصية.

وساهمت خدمة الحجز الإلكتروني من أمانة حائل بشكل كبير جداً بتنظيم عشوائية المسالخ الثلاثة سابقاً، كما قطعت الطريق على جميع من يُوقف سيارته كل عام منذ أول أيام شهر ذي الحجة أمام المسلخ لضمان أن يكون ترتيبه مع أول من يتمكن من ذبح ذبيحته مبكراً.

إلى هذا بدأت أمانة المنطقة بإصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، خلال أيام العيد الأربعة مع إلزام الحاصلين على التصاريح بتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا والاشتراطات البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وجاء أهم الشروط وجود رخصة وشهادات صحية سارية المفعول للعاملين في المطبخ، وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها وتتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة.