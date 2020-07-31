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قيادة قوات أمن الحج: ضبط 2050 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

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قيادة قوات أمن الحج: ضبط 2050 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة قيادة قوات أمن الحج: ضبط 2050 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

قيادة قوات أمن الحج: ضبط 2050 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة المستجد، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح، فقد تم ضبط (2050) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.حج 1441 هـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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