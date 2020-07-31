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نوّه بحرص السعودية على تحمل مسؤولية إقامة كبرى الشعائر الإسلامية

هنّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام الذي واكب ظروفاً استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه فخامته اليوم بخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن نجاح تنظيم الحج يعكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية، وتمكين حجاج هذا العام من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

حج 1441 هـ