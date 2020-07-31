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"": التنظيم الدقيق لحج هذا العام عكس قدرة المملكة وخبرتها

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"السيسي": التنظيم الدقيق لحج هذا العام عكس قدرة المملكة وخبرتها "": التنظيم الدقيق لحج هذا العام عكس قدرة المملكة وخبرتها
نوّه بحرص على تحمل مسؤولية إقامة كبرى الشعائر الإسلامية

هنّأ الرئيس عبد الفتاح رئيس جمهورية العربية، المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام الذي واكب ظروفاً استثنائية بسبب جائحة .

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه فخامته اليوم بخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن نجاح تنظيم الحج يعكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية، وتمكين حجاج هذا العام من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

حج 1441 هـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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