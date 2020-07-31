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"ابن عياف" يهنئ القيادة بالعيد وشفاء خادم الحرمين وخروجه من المستشفى

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"ابن عياف" يهنئ القيادة بالعيد وشفاء خادم الحرمين وخروجه من المستشفى "ابن عياف" يهنئ القيادة بالعيد وشفاء خادم الحرمين وخروجه من المستشفى

رفع الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وخروج خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من المستشفى سليماً معافىً.

وسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أعواماً عديدة، وهما ينعمان بالصحة والعافية والتمكين والسداد.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء: "إن فرحتنا اكتملت بعد أن تكللت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله ـ، ونسأل الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، وأن يمد في عمره وهو بأسعد حال، وأن يحفظ لبلادنا الغالية قادتها وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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