أخبار عاجلة

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمطار تعزل 16 منزلاً داخل 3 قرى بـ"فحو أضم"

Print
الأهالي يطالبون عبر "سبق" بضرورة فتح الطرق

الأمطار تعزل 16 منزلاً داخل 3 قرى بـ

تسببت الأمطار التي هطلت، عصر أمس الأول، على محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها؛ في عزل سكان ثلاث قرى بالفحو، وسط مطالبات لبلدية أضم، وإدارة النقل المواصلات بالتدخل العاجل وإعادة فتح الطرق المغلقة منذ أكثر من 48 ساعة.

وقال سكان الفحو بمحافظة أضم في شكوى لـ"سبق": 16 منزلاً في 3 قرى، وهي: ريع الشاجن والخدرة وريع أبو الوبيدة، معزولة تماماً عن المحافظة، بعد أن تسببت الأمطار والسيول التي هطلت يوم أمس الأول في تدميرها بالكامل، ما اضطر الأهالي إلى عبور مسافات بعيدة مشياً على الأقدام لقضاء احتياجاتهم من الأسواق.

وأشار الأهالي إلى أنهم خاطبوا بلدية محافظة أضم، غير أنها لم تلقَ أي اهتمام لمطالبهم، بالإضافة إلى إدارة الطرق والنقل، هي الأخرى لم تتجاوب معهم.

وطالبوا محافظ أضم بالوقوف على معاناتهم على وجه السرعة وإلزام الجهات المعنية بضرورة فتح الطرق المغلقة منذ يومين.

الأمطار تعزل 16 منزلاً داخل 3 قرى بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

شبكة عيون الإخبارية