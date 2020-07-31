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الكويت تسجل 428 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتي وفاة

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الكويت تسجل 428 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتي وفاة الكويت تسجل 428 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتي وفاة
ارتفاع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66,957

الكويت تسجل 428 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 428 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66957 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 447 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ428 تضمنت 296 حالة لمواطنين كويتيين و132 حالة لغير الكويتيين.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8578 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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