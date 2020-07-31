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ضبط عدد من سيارات الجلابة محملة بالأغنام جنوب مكة

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فيما تم إغلاق مسلخ عشوائي للجِمال

ضبط عدد من سيارات الجلابة محملة بالأغنام جنوب مكة

كثفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ًفي بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جهودها في مراقبة أسواق الجلابة والمناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، وللقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وفي هذا السياق، كشف رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة المهندس أيمن بن محمد وقاد، أنَّ البلدية شكلت فريقاً رقابياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لمراقبة كل المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها المخالفون، ويتم متابعتها على مدار الأربعة والعشرين ساعة، مشيراً إلى رصد مسلخ عشوائي في مخطط الصفوة يتم ذبح الجمال فيه وتمت إزالته فوراً، إضافة إلى ضبط عدد من السيارات محملة بعدد 43 رأساً من الأغنام ومصادرتها واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد المهندس "وقاد" أنَّ مراقبي البلدية يكثفون حملاتهم الرقابية خلال هذه الأيام وفي كل مواقع أسواق المواشي، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.

ضبط عدد من سيارات الجلابة محملة بالأغنام جنوب مكة

ضبط عدد من سيارات الجلابة محملة بالأغنام جنوب مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية