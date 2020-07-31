شاهد.. "الجويبري" يعلن نجاح خطة "الإسلامية" بمزدلفة وتهيئة مسجد المشعر الحرام

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قال لـ"سبق": انسيابية في دخول وخروج الحجاج.. فرش بالسجاد الفاخر وأجهزة التعقيم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمشعر مزدلفة وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث شهدت أروقة مسجد المشعر انسيابية خلال دخول وخروج الحجاج وتأديتهم لصلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً؛ اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أجواء تملؤها الطمأنينة والسكينة والخشوع.

وأبان مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة عضو لجنة المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة في الحج الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري، في مقطع فيديو لـ"سبق"، عن نجاح خطة الوزارة في مشعر مزدلفة، رافعاً شكره للقيادة الرشيدة -وفقهم الله- على حرصها وتقديمها كل ما بوسعها لراحة ضيوف الرحمن والدعم لكل القطاعات الحكومية التي شاركت في هذا النجاح.

وقدم "الجويبري" شكره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته ودعمه لأعمال قطاعات الوزارة في الحج خدمة لضيوف الرحمن، وتجسيداً لرسالة الوزارة السامية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، كما شكر كل الفرق والطواقم العاملة في مشعر مزدلفة لتنظيم دخول الحجاج وتقديم الخدمات لهم.

وأفاد أن الوزارة هيأت مسجد المشعر الحرام بكل مرافقه وتم فرشه بالسجاد الفاخر وتوفير أجهزة التعقيم إلى جانب إسناده لشركة تعقيم متخصصة استخدمت تقنية الأوزون في عمليات التطهير والتعقيم قبل وأثناء وصول الحجاج للمشعر وحتى مغادرتهم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحج.