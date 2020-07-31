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بعشر لغات.. الشؤون الإسلامية تتيح الرد على الفتاوى آلياً على مدار اليوم

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بعشر لغات.. الشؤون الإسلامية تتيح الرد على الفتاوى آلياً على مدار اليوم بعشر لغات.. الشؤون الإسلامية تتيح الرد على الفتاوى آلياً على مدار اليوم
في إطار جهودها لتوعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج

بعشر لغات.. الشؤون الإسلامية تتيح الرد على الفتاوى آلياً على مدار اليوم

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، والإجابة على فتاواهم واستفساراتهم فيما يتعلق بأمور الحج، من خلال الرد والإجابة عليهم عبر الهاتف المجاني 8002451000.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة التي تقدمها على مدار الساعة، تأتي في إطار جهودها في توعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج ضمن خطتها لهذا العام، حيث تشمل الخدمات بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، بعشر لغات عالمية هي: "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".
وعملت الوزارة منذ بدء موسم الحج بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال ما وفرته من تجهيزات ووسائل تقنية حديثة في المرافق التي يتوافد عليها ضيوف الرحمن وعبر المواقع والمنصات الإلكترونية التي تحقق من خلالها التباعد المكاني والبروتوكولات الصحية لسلامة الحاج.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية