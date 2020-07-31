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مدير عام معهد الإدارة العامة يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين إثر مغادرته المستشفى

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مدير عام معهد الإدارة العامة يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين إثر مغادرته المستشفى مدير عام معهد الإدارة العامة يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين إثر مغادرته المستشفى

مدير عام معهد الإدارة العامة يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين إثر مغادرته المستشفى

رفع مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظھما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، أيده الله، وهو بأتم صحة وعافية.

ودعا السجان المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يطيل في عمره ويبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين. وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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