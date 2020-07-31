أخبار عاجلة

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير المالية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

Print
وزير المالية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى وزير المالية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
سأل الله أن يديم على الملك موفور الصحة والعافية وعلى الوطن أمنه

وزير المالية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية، التي تكللت بحمد الله بالنجاح.
وسأل المولى - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة - أيدها الله -.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان محمد بن عبدالله الجدعان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

شبكة عيون الإخبارية