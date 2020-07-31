النائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة العيد وشفاء خادم الحرمين

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دعا المعجب أن يحفظ الله الملك ويُسبِغ عليه نعمة الصحة والعافية

رفع النائب العام سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن منسوبي النيابة العامة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى؛ داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة عليهما أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة، وهما يرفلان في الصحة والعافية والعزة والتمكين.

وقال المعجب: نحمد الله عز وجل على منه وفضله وكريم عطائه، بتماثل خادم الحرمين للشفاء وخروجه من المستشفى، بعد إجراء العملية وتكللها -ولله الحمد- بالنجاح؛ مؤكدًا أن عناية ورعاية القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والمقيم وحجاج بيت الله الحرام في آن واحد بلغت أقصاها، وتجسدت في أعمق مداها، في خضم ظروف صحية استثنائية تعج بالمنطقة والعالم بأسره، ومع ذلك أظهرت الدولة مقدرتها الفائقة على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم مصحوبين بعناية الله وفي أجواء إيمانية تسودها الطمأنينة وتغشاها السكينة مفعمة بالتدابير الاحترازية، محصنة بالإجراءات الوقائية المفضية إلى تعزيز موثوقية الصحة والسلامة للجميع، نالت به المملكة شرف وسؤدد ومجد خدمة حجاج بيت الله الحرام، بكل كفاءة واقتدار تام، تواصل به دورها الرائد منذ تأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله تعالى- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله، إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

واختتم تصريحه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ويسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سعود بن عبدالله المعجب