أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران و5 من محافظاتها

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مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً .حالة الطقس الأرصاد أمطار