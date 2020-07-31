بالورود والهدايا .. أمانة منطقة الجوف تعايد عمال النظافة بالميدان

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أدخلت البهجة عليهم.. والشرعان: فئة تمثل عنصراً هاماً في حياتنا

قام أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بجولة معايدة ميدانية لعمال النظافة بميادين وأحياء مدينة سكاكا، قدم لهم خلالها الورود والهدايا التي أدخلت البهجة والسرور على نفوسهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس الشرعان أن معايدة عمال النظافة تأتي لمشاركتهم فرحة العيد مع هذه الفئة التي تمثل عنصراً هاماً في حياتنا من خلال المحافظة على النظافة العامة، منوهًا بجهودهم في المحافظة على البيئة والمشهد الحضري، مؤكداً توفير المعدات والتجهيزات للعمال لتنفيذ أعمال النظافة في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

الجوف