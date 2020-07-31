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هذه محاور إيجاز "العبدالعالي" حول "الحالة الصحية للحجاج" مساء اليوم

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هذه محاور إيجاز "العبدالعالي" حول "الحالة الصحية للحجاج" مساء اليوم هذه محاور إيجاز "العبدالعالي" حول "الحالة الصحية للحجاج" مساء اليوم
من مقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة

هذه محاور إيجاز

يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم، إيجاز صحفي بمقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة.

ويشارك في الإيجاز، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسن الشريف، والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.

وسيتمحور الحديث حول الحالة الصحية للحجاج وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ، وأبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ، ومسار رمي جمرة العقبة والتحلل الأول، ونتائج خطط تصعيد الحجاج، والتحديثات الأمنية والجهود المبذولة لنجاح الخطط الأمنية.

وسيُنقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء على تويتر والقناة السعودية وقناة .محمد العبدالعالي فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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