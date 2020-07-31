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شاهد من مكة.. ضبط مسلخين ومصادرة 90 رأس أغنام في أول أيام العيد

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حملات رقابية مكثفة.. و"الشنبري": "البلدية" لن تتوانى في تطبيق الأنظمة

شاهد من مكة.. ضبط مسلخين ومصادرة 90 رأس أغنام في أول أيام العيد

كثفت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جهودها في مراقبة المسالخ والمناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي تستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وتشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، وللقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ البلدية شكلت فريقاً رقابياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لمراقبة كافة المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها المخالفون، ويتم متابعتها على مدار الأربعة والعشرين ساعة، مشيراً إلى رصد مسلخ عشوائي وإزالته فوراً، إضافةً إلى ضبط 3 سيارات محملة بعدد 50 رأساً من الأغنام ومصادرتها.

وأشار "الشنبري"، إلى ضبط حوش شعبي في حي الغسالة يتم بداخله ذبح المواشي من قبل عمالة مخالفة ومصادرة 40 رأساً من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات تم تسليمها لإدارة وحدات الذبح لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد أنَّ البلدية تكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.

شاهد من مكة.. ضبط مسلخين ومصادرة 90 رأس أغنام في أول أيام العيد

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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