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"القحطاني": ترتيبات وتنظيمات منشأة الجمرات تأتي في إطار جهود أمنية كبيرة

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"القحطاني": ترتيبات وتنظيمات منشأة الجمرات تأتي في إطار جهود أمنية كبيرة "القحطاني": ترتيبات وتنظيمات منشأة الجمرات تأتي في إطار جهود أمنية كبيرة
قال: حج هذا العام خصص له الدور الأرضي والثالث لاستقبال ضيوف الرحمن

أوضح قائد منشأة الجمرات العميد عبدالرحمن بن سعيد القحطاني، أن الترتيبات والتنظيمات لرئاسة أمن الدولة في منشأة الجمرات في هذا الحج الاستثنائي تأتي ضمن إطار جهود أمنية كبيرة تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية لسلامة حجاج بيت الله الحرام .


وأشار العميد القحطاني إلى أن حج هذا العام خصص له الدور الأرضي والدور الثالث في منشأة الجمرات لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث تم استقبالهم اليوم في الدور الأرضي لرمي جمرة العقبة، بعد ترتيب وتنظيم من جميع الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية، مشيراً إلى أن التباعد المكاني روعي أثناء رمي الجمرات، مع وضع آلية لدخول وخروج الحجاج حفاظاً على سلامتهم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خيراً لما يبذلانه من جهود لخدمة الحج والحجاج .فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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