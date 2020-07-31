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بعد رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة.. اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى

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بعد رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة.. اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى بعد رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة.. اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى
أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية

بعد رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة.. اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

ويواصل ضيوف الرحمن -خلال أيام التشريق- رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى، وأخيرًا جمرة العقبة الكبرى.

وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.مشعر منى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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