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اللواء البسامي: ضيوف الرحمن وصلوا للجمرات في الوقت المحدد وسط تنظيم رائع

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اللواء البسامي: ضيوف الرحمن وصلوا للجمرات في الوقت المحدد وسط تنظيم رائع اللواء البسامي: ضيوف الرحمن وصلوا للجمرات في الوقت المحدد وسط تنظيم رائع
قال: الخطط الأمنية التي وُضعت لموسم حج هذا العام حققت أهدافها ولله الحمد

اللواء البسامي: ضيوف الرحمن وصلوا للجمرات في الوقت المحدد وسط تنظيم رائع

أكد مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا بعد صلاة فجر اليوم العاشر من ذي الحجة إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة في الوقت المحدد للخطوط الناقلة من مشعر مزدلفة إلى منى، وسط تنظيم أمني ومروري رائع جدًّا.

وقال: "الخطط الأمنية التي وُضعت لموسم حج هذا العام حققت أهدافها ولله الحمد، ولا زلنا مستمرين في تنفيذ هذه الخطط لباقي اليوم، وعزا ما تَحقق من نجاح للخطة الأمنية والمرورية -بعد توفيق الله- لمتابعة لحظية من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، ونائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان اللذين يشاركان لحظة بلحظة في تنفيذ تفاصيل الخطة الأمنية والمرورية لموسم هذا الحج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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