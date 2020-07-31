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القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها

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القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق إطراد التقدم والازدهار.


وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيسة الاتحاد السويسري بهذه المناسبة .
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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