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أمير الشمالية يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى

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سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان

أمير الشمالية يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، القيادات الأمنية والعسكرية بمختلف القطاعات الذين قَدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل أمير منطقة الحدود الشمالية الجميعَ التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.

ونقل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ معربًا عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ويعين وينصر دروع هذا الوطن وأبناءه في كل مكان، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.

أمير الشمالية يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى

أمير الشمالية يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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