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شاهد.. وفاة 2 وإصابة 15 في انقلاب حافلة نقل جماعي على "الرياض- سدير"

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بلاغ مواطن هُرعت إليه فِرَق الهلال الأحمر.. حالتان خطيرتان و"الجلاجل" يحذّر

شاهد.. وفاة 2 وإصابة 15 في انقلاب حافلة نقل جماعي على

باشرت الفِرَق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، حادث انقلاب حافلة نقل جماعي على طريق "الرياض- سدير" نَتَج عنه ١٥ إصابة ووفاتان مساء أمس الخميس الساعة التاسعة ودقيقة.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: إن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغًا من مواطن عن انقلاب حافلة نقل جماعي وتصادم أربع سيارات؛ حيث تم توجيه ثلاث عشرة فرقة إسعافية للموقع في زمن استجابة بلغ ثمان دقائق، كما تواجدت القيادة الميدانية في الموقع؛ حيث تَبَيّن وجود خمس عشرة إصابة وحالتيْ وفاة منها حالتان خطيرتان وثلاث حالات متوسطة وأربع حالات طفيفة.

وأضاف: "تم علاج حالة في الموقع بعد أن رفضت النقل، ونقل أربع حالات من جهات إسعافية أخرى؛ حيث تم توجيه جميع الإصابات لمستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى حوطة سدير".

وأكد "الجلاجل" توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسية بين المدن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نبه مرتادي الطرق بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية، وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة في أسرع زمن استجابة.

شاهد.. وفاة 2 وإصابة 15 في انقلاب حافلة نقل جماعي على

حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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