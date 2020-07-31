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بعد تحقيق مكاسب ضخمة... "أبل" تؤجل إطلاق هواتف "آيفون" الجديدة

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بعد تحقيق مكاسب ضخمة... "أبل" تؤجل إطلاق هواتف "آيفون" الجديدة بعد تحقيق مكاسب ضخمة... "أبل" تؤجل إطلاق هواتف "آيفون" الجديدة
بياناتها المالية للربع الثالث شهدت ارتفاعًا صافيًا لأرباح هذه الفترة 12%

بعد تحقيق مكاسب ضخمة...

أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن شركة "أبل" ستؤجل إطلاق هواتف "آيفون" الجديدة لعدة أسابيع عن الموعد المعتاد.

فبحسب ما نقله موقع "بلومبرغ" الأمريكي نقلًا عن المدير المالي للشركة، لوكا مايستري؛ فإن "أبل" ستؤجل إطلاق هواتف "آيفون" لعدة أسابيع عن الموعد المعتاد الذي تُقدم فيه في كل عام أحدث هواتفها.

قال مايستري في مؤتمر مرئي بعد إعلان النتائج المالية للشركة: إن "أبل" تخطط لإطلاق هواتف آيفون التالية "بعد أسابيع قليلة" من المعتاد؛ ففي العام الماضي، تم تقديم الهواتف الجديدة في نهاية سبتمبر؛ لكن هذا العام من المتوقع عرض الهواتف الجديدة في أكتوبر.

هذا وقد أصدرت شركة "أبل" أمس الخميس، بياناتها المالية للربع الثالث، الذي شهد ارتفاعًا صافيًا لأرباح الشركة لهذه الفترة بنسبة 12%؛ ما يعادل 11.253 مليار دولار.

ووفق "سبوتنك عربي"؛ فقد زادت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 59.685 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 52.2 مليار دولار.

يُذكر أن شركة "أبل" تأسست عام 1976، وتقوم بتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية ومشغلات الصوت والهواتف والساعات الذكية والبرامج.شركة أبل أبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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