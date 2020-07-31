أخبار عاجلة

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة

Print
تابعت تطبيق البروتوكولات الوقائية من وتحقيق التباعد

في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة

باشرت الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق من ساعات الصباح الأولى لعيد الأضحى المبارك مراقبة مسلخي البلدية ونقاط الذبح المساندة .
ووقف مساعد رئيس البلدية علي صاحب العمري وعدد من المراقبين الصحيين في مسلخ البلدية وسط المحافظة ومسلخ البلدية جنوب المحافظة وعدد من نقاط الذبح المساندة في المطابخ ووقفوا على آلية ذبح الأضاحي والتأكد من رسائل الحجز عبر خدمة الحجز التي أطلقتها أمانة منطقة عسير، كما تابعوا تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد وعدم الازدحام والبقاء في المركبات إلى حين الاستدعاء بالأرقام .
كما تواجدت أمام المسالخ فرق من الجهات الأمنية بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر لتنظيم آلية الدخول والخروج للمسالخ ومتابعة عدم حدوث ازدحامات.
ومضت الساعات الأولى بترتيب وحركة إنسيابية وسط مراقبة من مراقبي البلدية ومتابعة للبلاغات عبر ٩٤٠ وتأهب واستعداد تام لمباشرة جميع البلاغات.

في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة

في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة

في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة

في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة

في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة

في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة

عيد الأضحى المبارك بلدية محافظة بارق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجل 167 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 31 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجل 167 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 31 حالة وفاة

كوريا الجنوبية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كوريا الجنوبية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كوريا الجنوبية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كوريا الجنوبية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

"صحة مصر": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

"صحة مصر": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

شبكة عيون الإخبارية