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"بوتين" يهنئ المسلمين بالعيد: رمز الولاء للمثل الروحية والرحمة  التي هي أساس القرآن

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"بوتين" يهنئ المسلمين بالعيد: رمز الولاء للمثل الروحية والرحمة  التي هي أساس القرآن "بوتين" يهنئ المسلمين بالعيد: رمز الولاء للمثل الروحية والرحمة  التي هي أساس القرآن
أشار إلى إسهام المسلمين الروس في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد وتعزيز الانسجام

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى إسهامهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد.


وقال بوتين في رسالته: "إن هذا العيد الديني المهم لكل مسلم هو رمز الولاء للمثل الروحية، للتقوى والعدالة والرحمة وحب القريب، التي هي أساس القرآن الكريم".

وأضاف بوتين قائلاً: "أود أن أشير إلى أن دعم التقاليد الإسلامية منذ قرون، يساهم المسلمون مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوع الثقافي لبلدنا وتعزيز الانسجام في المجتمع".

ووفق سبوتنك عربي كان رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في ، المفتي الشيخ رافيل عين الدين، قد هنأ أمس الخميس، المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عين الدين عن أمله في أن يتفهم المؤمنون بشكل صحيح القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا.عيد الأضحى المبارك فلاديمير بوتين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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