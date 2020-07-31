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كبار أندية أوروبا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى: عيد سعيد

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كبار أندية أوروبا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى: عيد سعيد كبار أندية أوروبا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى: عيد سعيد
من ليفربول وقطبي مانشستر إلى "ريال مدريد" وبرشلونة والبايرن

كبار أندية أوروبا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى: عيد سعيد

هنأت أندية الدوريات الأوروبية، جميع المسلمين في العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ونشرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التهاني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فغرد ليفربول: "عيد أضحى مبارك عليكم وعلى أصدقائكم وعائلتكم وكل من تحبون، عسى كل عيد تعيدوه وأنتم بخير وصحة وعافية يا أبطال".


فيما قدم قطبا الكرة في مدينة مانشستر البريطانية التهنئة، وكتب يونايتد: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيد سعيد لكم ولعائلتكم".


ونشر "السيتي" مصورًا لإنجاز لوحة لنجومه يتصدرها النجم الجزائري رياض محرز وعلق قائلاً: "الفريق يهنئكم بعيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير".


ووفق اليوم في إسبانيا، قدم حساب ريال مدريد بطل الليغا لموسم 2019-2020، التهنئة عبر تغريدة على حسابه قال فيها: "عيد أضحى مبارك لجميع متابعينا الذين يحتفلون. نتمنى لكم جميعًا يومًا سعيدًا وهادئًا".


ووجه برشلونة التهنئة بعيد الأضحى المبارك: "البارسا يهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير".


وفي ألمانيا، غرد نادي بايرن ميونخ بطل "البوندسليغا" لموسم 2019-2020، إلى جميع متابعيه: "أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نتمنى لجميع مشجعي البايرن كثرة الخيرات وكل عام وأنتم بخير".


وفي فرنسا، نشر حساب باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم صورة لنجومه وعلق عليها: "نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير يا أبطال".


وبادر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتقديم تهنئته عبر حسابه باللغة العربية وكتب فيها: "أينما كنتم حول العالم... كل عام وأنتم جميعًا بخير الاتحاد الدولي FIFA يتمنى لكم عيد أضحى سعيدًا مع عائلاتكم وأحبائكم".عيد الأضحى المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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