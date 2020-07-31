أخبار عاجلة

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة -
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هطولات ورياح.."طقس أول أيام العيد" بتوقيع "الحصيني": الأمطار هنا

Print
هطولات ورياح.."طقس أول أيام العيد" بتوقيع "الحصيني": الأمطار هنا هطولات ورياح.."طقس أول أيام العيد" بتوقيع "الحصيني": الأمطار هنا
قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية

هطولات ورياح..

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني،هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على عدة أجزاء من المملكة أول أيام العيد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع #اليوم_الجمعة أول أيام #عيد_الأضحى 1441/12/10هـ وليلة السبت-بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض واليمن وسلطنة عمان".

وأضاف: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية".حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء

شبكة عيون الإخبارية