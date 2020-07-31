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طقس أول أيام العيد: 5 مناطق تواعد الأمطار والرياض نصيبها "سحب رعدية"

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طقس أول أيام العيد: 5 مناطق تواعد الأمطار والرياض نصيبها "سحب رعدية" طقس أول أيام العيد: 5 مناطق تواعد الأمطار والرياض نصيبها "سحب رعدية"
تقرير الأرصاد: ارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط إلى مائج

طقس أول أيام العيد: 5 مناطق تواعد الأمطار والرياض نصيبها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ فيما تتكون سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقتيْ تبوك والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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