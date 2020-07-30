التموين برئاسة المقدم أحمد عبد الباقي، رئيس المباحث، ومديرية الطب البيطري. وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محلات الجزارة بمركز كفر سعد. وجرى التحفظ على كمية اللحوم المضبوطة، وحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 8408 جنح كفر سعد لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.شنت مديرية أمن دمياط، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الأسواق والمجازر، وذلك لضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستخدام البشري. وجاءت الحملة بإشراف اللواء خالد إبراهيم، مدير الأمن، وبالتعاون مع مباحث