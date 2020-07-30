شاهد.. روبوت للإجابة عن فتاوى واستفسارات الحجاج في ‫عرفات

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خدمة متجولة للتواصل المباشر بالاتصال المرئي مع فريق من المفتين

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة "روبوت الفتوى ‏الإلكتروني" للإجابة عن فتاوى واستفسارات الحجاج في‫مسجد نمرة بعرفات، وهو متصل بالوزارة للرد على تساؤلات الحجاج مباشرة.

وبحسب قناة العربية، قامت إحدى الحاجات على الهواء مباشرة بسؤال الشيخ عبر الجهاز عن أضحية المرأة الحاجة، وتلقت إجابتها.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد "نمرة" التواصل المباشر ‏عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة ‏الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يُسر ‏وسهولة عن بُعد، وبشكل ذكي، وبلغات عدة‎.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل ‏الممارسات التقنية العالمية في إطار مواكبة رؤية السعودية ‏‏2030، وتطبيق البروتوكولات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.