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شاهد.. ضيوف الرحمن يؤدون المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام وسط خدمات متكاملة

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عقب اكتمال وصولهم إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا في عرفات

شاهد.. ضيوف الرحمن يؤدون المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام وسط خدمات متكاملة

أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام، عقب اكتمال وصولهم إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا في عرفات وسط الخدمات المتكاملة من كل الجهات الحكومية.

وقد هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد المشعر الحرام بكل الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكول الصحي وبما يضمن أمن وصحة الحجاج خلال وجودهم داخل المسجد، إلى جانب تعقيم وتطهير المسجد بتقنية الأوزون الصديقة للبيئة وتزويد كل مرافق المسجد بالشاشات التوعوية.

وأثنى حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في تهيئة مسجد المشعر الحرام وتقديم البرامج التوعوية والإرشادية ليؤدي الحجاج حجهم بكل يسر وسهولة، رافعين الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام كبير لبيوت الله وكل ما يخدم ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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