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"بلدية الحازمي" ببيشة تكمل تجهيزاتها لاستقبال عيد الأضحى

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تشديد الرقابة والتأكد من تطبيق بروتوكولات الإجراءات الاحترازية

أكملت بلدية الحازمي ببيشة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1441، بتجهيز المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين، وكذلك تشديد الرقابة الميدانية للمنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة من مطاعم ومغاسل ملابس وصوالين حلاقة وبقالات ومسالخ والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة للحد من تفشي المستجد.

وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن البلدية كثفت جهودها على الرقابة الصحية على جميع المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة من صوالين الحلاقة الرجالية ومغاسل الملابس والمطاعم والبقالات، والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المتبعة التي وضعتها وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد المهندس القرني على مواصلة جهود البلدية في أعمال الإصحاح البيئي وتعقيم وتطهير المرافق العامة والشوارع والمداخل الرئيسة، لافتًا إلى أن البلدية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحدائق العامة من تعقيم وتطهير كراسي جلوس الزوار وألعاب الأطفال، كما تم تهيئة وتجهيز المسطحات الخضراء في مركز الحازمي والمراكز التابعة للبلدية، وكذلك تم تزيين أعمدة الإنارة والمداخل بعبارات التهنئة بالعيد.

وأهاب بالجميع الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر مركز البلاغات 940 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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