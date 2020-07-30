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"سعود الطبية": أبعدوا أطفالكم عن "سواطير الأضاحي" لضمان سلامتهم

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"سعود الطبية": أبعدوا أطفالكم عن "سواطير الأضاحي" لضمان سلامتهم "سعود الطبية": أبعدوا أطفالكم عن "سواطير الأضاحي" لضمان سلامتهم
أكدت أهمية أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها تجنبًا لأي إصابة قد تحدث

حذّرت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية من خطورة تولي صغار السن والأطفال ذبح الأضاحي؛ لما قد تسببه السواطير والسكاكين الحادة من إصابات وجروح.

وأكدت طوارئ المدينة أهمية أخذ الحيطة والحذر عند ذبح الأضاحي تجنبًا لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

وأوضحت طوارئ المدينة أنها تستقبل سنويًّا ما يقارب 40 حالة إصابة بجروح قطعية نتيجة التهور غير المحسوب عند ذبح الأضاحي. وتلك الإصابات غالبيتها في اليدين والأرجل.

وأهابت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية بالأهالي لإبعاد الأطفال عن منطقة ذبح الأضاحي لضمان عدم إصابتهم بمكروه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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