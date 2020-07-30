أخبار عاجلة

الاردن : اصابة 22 شخص بالتسمم الغذائي في عين الباشا -
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
كلام مفاجئ لرامي مخلوف يتجاهل بشار الأسد -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتفاقية بين المياه الوطنية و"إرواء" لإيصال مياه زمزم للمنازل في مكة

Print
وفق ضوابط وإجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامة الجميع

اتفاقية بين المياه الوطنية و

أعلنت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، عن توسيع دائرة توزيع عبوات مياه زمزم من خلال إبرام اتفاقية مع تطبيق ( إرواء) للبدء في توزيعها وإيصالها إلى المنازل في مكة المكرمة وفق ضوابط واحترازات وقائية تضمن سلامة الجميع.

وأكدت الشركة أنه وبالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طبقت الفترة الماضية حلولاً مؤقتة سهلت من عملية الحصول على المياه المباركة في جميع مناطق المملكة ومدنها، وشملت عددًا من المتاجر، وحرصًا من الشركة على تلبية الطلب المتزايد على المياه المباركة جرى إضافة تطبيق (إرواء) كأحد الحلول المؤقتة في ظل الظروف الراهنة لجائحة المستجد، وذلك للتسهيل على الراغبين للحصول على المياه المباركة مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قِبل الجهات المتعاقد معها.

وأشارت الشركة إلى أن المتعهد الجديد تطبيق ( إرواء) سيقوم بتوزيع وتوصيل مياه زمزم المباركة في مدينة مكة المكرمة، حيث يتيح للعميل الحصول على عدد (٤) عبوات بسعة ٥ لترات عند الطلب، بقيمة (٥) ريالات للعبوة الواحدة غير شامل قيمة الضريبة المضافة والتوصيل.

يُذكر أن مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم أعلن في وقت سابق إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة فيروس ‎كورونا، مع استمرارية الخدمة من خلال عددٍ من المتاجر المعلن عنها وتطبيق (إرواء).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجل 167 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 31 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجل 167 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 31 حالة وفاة

كوريا الجنوبية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كوريا الجنوبية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كوريا الجنوبية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كوريا الجنوبية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

"صحة مصر": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

"صحة مصر": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

شبكة عيون الإخبارية