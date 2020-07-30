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" للكهرباء": أحمال يوم عرفة 36 ميجاوات.. واستقرار كامل للخدمة بالمشاعر

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لم تسجَّل أي انقطاعات أو بلاغات مؤثرة وفق الخطة التشغيلية الموضوعة

أوضحت الشركة للكهرباء، أن الخدمة الكهربائية يوم عرفة مستقرة في كل المواقع بالمشاعر المقدسة، وأنها لم تسجل أي انقطاعات أو بلاغات مؤثرة، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية، وجاهزية فرق العمليات في الشركة لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

وأكد المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة، المشرف العام على خطة الحج، أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم "الوقفة" في مشعر عرفات بلغت 36 ميجاوات، وفي مكة المكرمة بلغت 3031 ميجاوات، فيما سجل المسجد الحرام 46 ميجاوات، وفي مشعر منى بلغت الأحمال المسجلة 68 ميجاوات.

وأوضح العمري ، أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء، في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

وبين أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات، تضم الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي؛ لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بمشاريع جديدة في مجالي النقل والتوزيع؛ بلغت تكلفتها أكثر من 1300 مليون ريال وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط تم إعدادها مُسبقاً، كما تم إنجاز محطات تحويل متنقلة بتكلفة 56 مليون ريال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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