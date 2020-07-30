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حققوا 4 جوائز عالمية من بين 240 طالبًا وطالبة من 60 دولة شاركت بالمسابقة

فازت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، بـ4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2020 الذي أُقيم عن بعد خلال الفترة من 23 إلى 29 يوليو الجاري، وذلك من بين 240 طالبًا وطالبة من 60 دولة شاركت في المسابقة.

وحصل الطالبان عبدالعزيز الجعيد وإياد الصالحي من إدارة تعليم الشرقية على ميداليتين برونزيتين، والطالبان أسامة العلي ومحمد الحديثي من إدارة تعليم الرياض على ميداليتين برونزيتين.

ورفع هذا الإنجاز الوطني رصيد السعودية من الجوائز في أولمبياد الكيمياء الدولي إلى 29 ميدالية، من بينها 7 ميداليات فضية، و21 ميدالية برونزية، وشهادة تقدير.

وشاركت السعودية في المسابقة بفريق ضم 4 طلاب، هم: عبدالعزيز الجعيد، وإياد الصالحي من إدارة تعليم الشرقية، وأسامة العلي، ومحمد الحديثي من إدارة تعليم الرياض. وتم ترشيحهم للمشاركة في الأولمبياد بعد اجتيازهم ملتقى الشتاء والتدريب المكثف الإلكتروني، وبعد اجتيازهم عددًا من الاختبارات.

وخاض الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي فترة إعداد وسلسلة من الملتقيات التدريبية، تضمنت 3 آلاف ساعة تدريبية، أُقيمت بالتعاون بين "موهبة" ووزارة التعليم، تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب؛ للمنافسة على المراكز الأولى وجوائز الأولمبياد.

ويعد الأولمبياد مسابقة دولية سنوية في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية، تعقد في نهاية العام الدراسي، وتستمر لمدة عشرة أيام، من خلال اختبار نظري لمدة 5 ساعات لتعزيز الصلات والتعاون بين أغلب الطلاب، وتبادل الخبرات التربوية والعلمية بين الدول المختلفة.

يُشار إلى أن الدول المستضيفة للمسابقة هي التي تتولى تشكيل فريق علمي يضع الأسئلة تحت إشراف وموافقة اللجنة التوجيهية ولجنة التحكيم قبل اعتمادها الاختبار. وبلغ عدد صفحات الاختبار هذا العام ٧٧ صفحة، وتنوعت الأسئلة بين مجالات (الكيمياء العضوية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء العضو معدنية، كيمياء الكم، الكيمياء غير العضوية والكيمياء الكهربية). واستغرق الاختبار نحو خمس ساعات متواصلة.

وبهذه المناسبة التي تتحقق لأبناء الوطن في هذا اليوم الفضيل رفع الأمين العام، الدكتور سعود المتحمي، باسمه ونيابة عن منسوبي "موهبة"، الشكر للقيادة الحكيمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الجهود المبذولة في إعلاء اسم السعودية عاليًا في المحافل الدولية، التي لم تغب عنها "موهبة" بالمشاركة الموسمية أو الدورية، أو حتى الإجازات الرسمية؛ إذ بلغ عدد الميداليات التي تحققت خلال جائحة كورونا 31 ميدالية، تُضاف إلى سجل جوائز السعودية الحافل ما بين 2011- 2020 الذي يبلغ 374 ميدالية.