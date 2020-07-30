"العنزي" يثمِّن الإجراءات الاحترازية بموسم حج هذا العام لتأمين ضيوف الرحمن

★ ★ ★ ★ ★

هنأ القيادة والشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور أحمد العنزي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

وأشاد العنزي بما يشهده موسم الحج لهذا العام من الإجراءات الاحترازية الهادفة نحو بيئة صحية وآمنة للحجاج في ظل جائحة كوفيد-19.

ودعا المولى القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة، ويزيل الغمة والوباء عن البلاد والعباد.