أخبار عاجلة

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير تشارلز هنأه فيه بالعيد والشفاء -
بالبطاقة الصفراء أو الطرد.. السعال في وجه المنافس يستوجب العقوبة -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
"مايكروسوفت" تقرر إنهاء دعم "كورتانا" على نظامي "أي أو إس" و"أندرويد" -
كلام مفاجئ لرامي مخلوف يتجاهل بشار الأسد -
بتقليص تخفيضات "أوبك+".. روسيا ترفع إنتاجها من النفط -
"فوربس": اختلاط الأطفال يؤدي إلى انتشار وباء كورونا بصورة أكبر -
"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل سحري إطلاقاً لـ"كوفيد-19" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

“سدايا" تتأكد من الجاهزية الرقمية للمشاعر وصالات الحجاج في المطارات

Print
“سدايا" تتأكد من الجاهزية الرقمية للمشاعر وصالات الحجاج في المطارات “سدايا" تتأكد من الجاهزية الرقمية للمشاعر وصالات الحجاج في المطارات
تنفيذ أكثر من ٤٧٠ خدمة صيانة وقائية وفحص وتشغيل أكثر من ٧٠ دائرة اتصال

“سدايا

واكبت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بحلولها الذكية وخدماتها الرقمية الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام ١٤٤١هـ، من خلال تجهيز صالات الحجاج في المطارات، إلى جانب تنفيذ العديد من خدمات الصيانة الوقائية وفحص وتشغيل أجهزة ودوائر الاتصالات.

وعملت "سدايا" على تنفيذ أكثر من ٤٧٠ خدمة صيانة وقائية وفحص وتشغيل أكثر من ٧٠ دائرة اتصال، فيما رفعت سرعة أكثر من ٥٠ دائرة اتصال للمواقع الأمنية، كما قامت بتركيب وتشغيل أكثر من ٦٠ جهازاً في مواقع الفرز التابعة لمراكز الضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة وأكثر من ١٤ جهازاً في كل من البهيته والهدا بالطائف، بالإضافة لذلك تم تشغيل دوائر الاتصال المرئي في مكاتب قيادات الحج العليا.

وعززت "سدايا" دور الحلول الذكية نحو تسهيل خدمة حجاج بيت الله بعد أن وفرت أكثر من ٥٢٠ محطة بصمة متكاملة، وكذلك أكثر من ٤٠ حقيبة بصمة متنقلة.

وعمدت "سدايا" لمساعدة القطاعات الأمنية في القيام بدورها نحو أمن الحجيج وسلامتهم، على توفير الأجهزة المتطورة والأنظمة التقنية التي يتم استخدامها ميدانياً، منها أكثر من ٥٠٠ جهاز خاصة بالتحقق من تصاريح الحج، وأكثر من ٢٧٠ جهازاً من أجهزة "بنان".

يذكر أن "سدايا" تقدم الدعم لمختلف القطاعات الحكومية من خلال تحليل البيانات الضخمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ إيماناً بأن البيانات هي السبيل للدقة والإتقان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

50 ألف مشجع يطالبون "جونسون" بالتحقيق في فشل استحواذ السعودية على نيوكاسل‎

شبكة عيون الإخبارية